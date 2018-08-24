Азиатские индексы - 24-08-18
ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.85% и составил 22601.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1709.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.18% и составил 2729.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 27671.87 пункта.
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