Азиатские индексы - 24-08-18

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.85% и составил 22601.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1709.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.18% и составил 2729.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 27671.87 пункта.