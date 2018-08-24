Армения – хороший пример эффективного сотрудничества с ЕАЭС и ЕС — Ангела Меркель

Армения может служить примером того, как можно одновременно сотрудничать с Россией и Евросоюзом.

Как передает Арменпресс, так заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении НиколомПашиняном, отвечая на вопрос, возможны ли в будущем более результативные шаги по установлению сотрудничества между ЕАЭС и ЕС и какой может быть роль Армении в этом вопросе.

«Армения может служить примером того, как можно одновременно сотрудничать с Россией и Евросоюзом. Возможностей, конечно, немного, ЕАЭС на деле это зона свободной торговли. Есть экономические возможности, которые нужно использовать. В самом ближайшем будущем переговоры между ЕАЭС и ЕС вряд ли состоятся, но думаю, Армения может показать хороший пример в том плане, что когда-нибудь такое возможно», - сказала госпожа канцлер.

Премьер Пашинян подчеркнул, что зона ЕАЭС имеет большое значение для Армении.

«Мы отметили, что у Армении с ЕАЭС есть особый режим торговли – GSP, что дает возможность расширить товарооборот с Союзом. У нас задача не только объема, и но и качественных изменений в наших торгово-экономических отношениях, и важнейшей частью нашей совместной повестки является достижение определенного прогресса в этом направлении», - сказал Никол Пашинян.