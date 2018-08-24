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Армения – хороший пример эффективного сотрудничества с ЕАЭС и ЕС — Ангела Меркель

Армения – хороший пример эффективного сотрудничества с ЕАЭС и ЕС — Ангела Меркель

Армения  может служить примером того, как  можно одновременно сотрудничать с  Россией и  Евросоюзом.

Как  передает Арменпресс, так  заявила  канцлер ФРГ Ангела Меркель в  ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении  НиколомПашиняном, отвечая на  вопрос, возможны ли в  будущем более  результативные шаги по  установлению сотрудничества между  ЕАЭС  и ЕС и какой  может быть роль Армении в  этом вопросе.

«Армения  может служить примером того, как  можно одновременно сотрудничать с  Россией и  Евросоюзом. Возможностей, конечно, немного, ЕАЭС на деле это зона свободной торговли. Есть экономические  возможности, которые нужно использовать. В самом ближайшем будущем  переговоры  между  ЕАЭС и ЕС  вряд ли состоятся, но думаю, Армения может показать хороший  пример  в том плане, что когда-нибудь такое  возможно», - сказала госпожа канцлер. 

Премьер Пашинян подчеркнул, что  зона ЕАЭС имеет большое  значение  для  Армении.

«Мы  отметили, что у Армении с ЕАЭС есть особый режим торговли – GSP, что дает возможность расширить товарооборот с Союзом. У  нас задача не только объема, и но и качественных изменений в наших торгово-экономических  отношениях, и  важнейшей частью нашей совместной повестки является достижение  определенного прогресса в этом направлении», - сказал Никол Пашинян.




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