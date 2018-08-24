Позиции премьера Пашиняна и канцлера Меркель по армяно-германским отношениям и многим вопросам региональной повестки совпадают

Переговоры премьер-министра Никола Пашиняна и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были весьма продуктивными. Рассматривались вопросы, относящиеся к армяно-германским отношениям и многим вопросам региональной повестки.

«Это первый визит канцлера ФРГ в Армению, и его можно назвать историческим. Это обстоятельство сильнее подчеркивает происходящие в последнее время перемены в Армении. Рад, что наши переговоры с госпожой канцлер прошли весьма продуктивно – они касались армяно-германских отношений и региональных проблем. По многим вопросам наши позиции совпадают, что доказывает, что в развитии наших отношений есть огромный потенциал. Мы питаем надежду, что масштабы наших отношений существенно изменятся. Мы пришли к заключению, что после этого визита у нас будет общая повестка по разным областям, и мы будем ее осуществлять», - как передает Арменпресс, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ангела Меркель заявила, что Германия готова расширять отношения с Арменией. «Мы внимательно следили за изменениями и процессами, которые произошли в вашей стране весной. Мы говорили о развитии отношений не только между нашими странами, но и в рамках ЕС. Мы хотели бы сотрудничать в сфере цифровизации. Считаем важным сотрудничество в образовательной сфере. В армении есть школы с изучением немецкого языка», - сказала госпожа канцлер.

Она отметила, что они с премьером обсуждали и вопрос о гражданах, просящих прибежища у Германии

«Мы довольно успешно сотрудничаем в этом вопросе, но можно сделать и больше, чтобы углубить отношения. Я рада, что Армения подписала с ЕС Соглашение о всеобъемлющей торговле. Германия обязательно внесет свой вклад в осуществление этого соглашения. Мы обсуждали и внутриполитические вопросы – например, о борьбе с корупцией. Желаю Армении успеха в этом вопросе», - сказала Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангелы Меркель 24 августа прибыла в Ереван с официальным визитом.

Госпожа канцлер посетила Мемориал в Цицернакаберде, возложила цветы к Вечному огню, почтив память жертв Геноцида армян.

Ангела Меркель побывала также в школе «Тумо» и компании PicsArt.