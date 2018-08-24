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Позиции премьера Пашиняна и канцлера Меркель по армяно-германским отношениям и многим вопросам региональной повестки совпадают

Позиции премьера Пашиняна и канцлера Меркель по армяно-германским отношениям и многим вопросам региональной повестки совпадают

Переговоры  премьер-министра Никола  Пашиняна  и канцлера ФРГ Ангелы  Меркель  были весьма  продуктивными. Рассматривались вопросы, относящиеся к армяно-германским отношениям и многим вопросам региональной  повестки. 

«Это первый визит канцлера  ФРГ в  Армению, и его можно назвать историческим. Это обстоятельство сильнее подчеркивает происходящие  в последнее время перемены в  Армении. Рад, что наши переговоры  с  госпожой  канцлер прошли весьма  продуктивно – они касались армяно-германских отношений и региональных проблем. По многим вопросам наши позиции совпадают, что доказывает, что в развитии наших отношений есть огромный  потенциал. Мы  питаем надежду, что  масштабы  наших отношений существенно изменятся. Мы  пришли к  заключению, что  после  этого визита у  нас будет общая повестка по разным областям, и мы  будем ее осуществлять», - как  передает Арменпресс,  сказал  премьер-министр Армении  Никол  Пашинян  в  ходе совместной пресс-конференции с канцлером  ФРГ Ангелой  Меркель.

Ангела Меркель заявила, что Германия  готова расширять отношения  с Арменией. «Мы внимательно следили за изменениями и процессами, которые произошли в вашей стране весной. Мы  говорили о развитии отношений  не  только между нашими странами, но и в  рамках ЕС. Мы  хотели бы  сотрудничать в сфере цифровизации. Считаем важным сотрудничество в образовательной  сфере. В армении есть школы  с изучением   немецкого языка», - сказала госпожа канцлер.  

Она  отметила, что они с  премьером обсуждали и вопрос о гражданах,  просящих прибежища у  Германии

«Мы  довольно успешно сотрудничаем в этом вопросе, но можно сделать и больше, чтобы  углубить отношения. Я рада, что Армения подписала с ЕС  Соглашение  о всеобъемлющей торговле. Германия  обязательно внесет свой  вклад  в осуществление  этого соглашения. Мы  обсуждали и внутриполитические  вопросы – например, о борьбе  с  корупцией. Желаю Армении успеха в этом вопросе», - сказала Ангела Меркель.

Канцлер   Германии  Ангелы Меркель  24 августа прибыла в Ереван с официальным визитом.

Госпожа канцлер посетила  Мемориал в Цицернакаберде, возложила  цветы  к  Вечному  огню, почтив память жертв  Геноцида армян.

Ангела Меркель побывала также в  школе  «Тумо» и компании PicsArt.

 

 

 

 

 

 

 




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