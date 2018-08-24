Ни с одним внешним партнером Армения не сотрудничает в противовес другому партнеру – Никол Пашинян

Ни с одним внешним партнером Армения не сотрудничает в противовес другому партнеру.

Как передает Арменпресс, так заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы заявляли, что после бархатной революции во внешней политике Армении резких поворотов не будет. И мы намерены и дальше придерживаться нашего обещания – развивать отношения с Россией, в том числе и в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Мы развиваем отношения с ЕС, со странами-членами ЕС, в частности – с Германией», - сказал премьер.

Никол Пашинян добавил, что в ходе беседы с Ангелой Меркель было отмечено, что эта внешнеполитическая позиция Армении полностью воспринимается Германией.

«Мы не видим в этом противоречий, необходимости противовесов тоже не видим», - сказал премьер.