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Ни с одним внешним партнером Армения не сотрудничает в противовес другому партнеру – Никол Пашинян

Ни с одним внешним партнером Армения не сотрудничает в противовес другому партнеру – Никол Пашинян

Ни с  одним внешним партнером Армения  не  сотрудничает в противовес другому  партнеру.

 Как  передает Арменпресс, так  заявил премьер-министр Армении  Никол  Пашинян  в  ходе совместной пресс-конференции с канцлером  ФРГ Ангелой  Меркель.  

«Мы  заявляли, что после  бархатной  революции во внешней политике  Армении резких поворотов  не  будет. И мы намерены и дальше  придерживаться нашего обещания – развивать отношения с  Россией, в  том числе  и в  рамках  ЕАЭС и ОДКБ. Мы  развиваем отношения с ЕС, со странами-членами ЕС, в  частности – с Германией», - сказал премьер.  

Никол Пашинян добавил, что в ходе  беседы  с Ангелой  Меркель было отмечено, что эта внешнеполитическая позиция  Армении полностью воспринимается   Германией.

«Мы  не видим в этом противоречий, необходимости противовесов  тоже не  видим», - сказал премьер.




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