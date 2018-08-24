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Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель

Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель

Германия сделает все  от нее зависящее в вопросе  либерализации визового режима для  граждан Армении.

 Как  передает Арменпресс, так  заявила  канцлер ФРГ Ангела Меркель в  ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении  НиколомПашиняном, отвечая на  вопрос, как посодействует Германия Армении в  этом вопросе.

«Для граждан Грузии и Украины, которые подписали с ЕС  и  Ассоциативное  соглашение, вопрос либерализации визового режима уже решен.  Этот вопрос тесно связан с миграционной  политикой. Мы  надеемся на  подвижки в  этом вопросе, и со своей стороны Германия сделает все  от нее зависящее в вопросе  либерализации визового режима для  граждан Армении», - сказала фрау  Меркель. 

Премьер Никол Пашинянподчеркнул, что статистика после  политических изменений  в  Армении показывает, что в  последние  месяцы в Армению больше  приезжают, чем уезжают отсюда – то есть произошедшие  перемены, стимулируют не  эмиграцию, а  репатриацию. И конечно, успех политических перемен  гарантирует и этот процесс», - сказал Никол Пашинян.

 




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