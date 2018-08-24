Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель

Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении.

Как передает Арменпресс, так заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении НиколомПашиняном, отвечая на вопрос, как посодействует Германия Армении в этом вопросе.

«Для граждан Грузии и Украины, которые подписали с ЕС и Ассоциативное соглашение, вопрос либерализации визового режима уже решен. Этот вопрос тесно связан с миграционной политикой. Мы надеемся на подвижки в этом вопросе, и со своей стороны Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении», - сказала фрау Меркель.

Премьер Никол Пашинянподчеркнул, что статистика после политических изменений в Армении показывает, что в последние месяцы в Армению больше приезжают, чем уезжают отсюда – то есть произошедшие перемены, стимулируют не эмиграцию, а репатриацию. И конечно, успех политических перемен гарантирует и этот процесс», - сказал Никол Пашинян.