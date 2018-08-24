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Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма

Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма

Функция отправки "самоуничтожающегося" электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google, говорится в сообщении компании, передает Арменпресс.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто используют почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет.

Кроме того, такие письма невозможно будет переслать другим людям, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.

Помимо этого, Gmail сделал возможной редактирование уже отправленных писем для мобильных устройств. Таким образом, пользователи могут поправить опечатки или вовсе удалить письмо, которое уже было отправлено.

 

 




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