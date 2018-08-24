Отношения между Арменией и Германией зиждутся на взаимопонимании и глубоком доверии — Армен Саркисян

24 августа в Президентской резиденции состоялась встреча президента РА Армена Саркисяна с канцлером Германии Ангелой Меркель, находящейся в Армении с государственным визитом. Во встрече приняли участие делегации обеих стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,приветствуя канцлера Ангелу Меркель и немецкую делегацию, президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что этот исторический визит откроет новые горизонты в развитии армяно-германских отношений.

Это первый официальный визит канцлера Ангелы Меркель в Армению, но в Армении она не впервые.

«С удовлетворением хочу отметить, что отношения между Арменией и Германией зиждутся на взаимопонимании и глубоком доверии. Германия является очень важным партнером для Армении, но есть много неиспользованных возможностей для расширения нашего сотрудничества в разных сферах. И, конечно, не могу не выразить признательность за признание Геноцида армян Германией, а также за политическую поддержку, которую мы чувствуем в нашем сотрудничестве с ЕС, поскольку отношения между Арменией и Евросоюзом очень важны для нас», - отметил президент Саркисян.

Канцлер Ангела Меркель в свою очередь выразила удовлетворение и благодарность за размещение в Армении.

«Уважаемый господин Саркисян, я рада, что посетила вашу страну, и очень рада нашей встрече. В прошлом году наши страны отметили 25-ю годовщину установления дипломатических отношений, и сегодня мы можем подвести итоги наших отношений как позитивные. Я разделяю ваше мнение, что у нас есть неиспользованный потенциал в наших отношениях, и его следует использовать не только в политической или экономической, но и в научно-технической и технологической сферах. Мы хотим внести свой вклад в реформы, провозглашенные Арменией. Мы внимательно следили за изменениями и процессами, которые произошли в вашей стране весной. Мы готовы продолжать сотрудничествов этот трудный, но важный момент», - сказала госпожа канцлер.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Армении и ЕС, а также возможности углубления двусторонних отношений в различных сферах, в том числе — культурной, образовательной и научной.