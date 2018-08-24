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Началась пресс-конференция Никола Пашиняна и Ангелы Меркель — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началась пресс-конференция Никола Пашиняна и Ангелы Меркель — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началась пресс-конференция премьер-министра Армении  Никола  Пашиняна  и  канцлера  Германии  Ангелы Меркель.

Как передает Арменпресс, канцлер  Германии  Ангелы Меркель  24 августа прибыла в Ереван с официальным визитом.

Госпожа канцлер посетила  Мемориал в Цицернакаберде, возложила  цветы  к  Вечному  огню, почтив память жертв  Геноцида армян.

Ангела Меркель побывала также в  школе  «Тумо».




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