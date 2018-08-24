Началась пресс-конференция Никола Пашиняна и Ангелы Меркель — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началась пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как передает Арменпресс, канцлер Германии Ангелы Меркель 24 августа прибыла в Ереван с официальным визитом.

Госпожа канцлер посетила Мемориал в Цицернакаберде, возложила цветы к Вечному огню, почтив память жертв Геноцида армян.

Ангела Меркель побывала также в школе «Тумо».