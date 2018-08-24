СМИ: армия Израиля начнет формировать экипажи танков из друзей и родственников

Армия обороны Израиля в ходе осеннего призыва на военную службу, который состоится в ноябре, начнет эксперимент по формированию таковых экипажей из друзей и родственников.

Для этого призывникам на их мобильные телефоны в ближайшее воскресенье будут разосланы ссылки на сайт, где им будет предложено указать четырех знакомых, друзей или родственников, с которыми они хотели бы проходить армейскую службу, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Israel Hayom.

"В воскресенье армия отправит смс-сообщения на мобильные устройства 8 тыс. юношей и девушек, которые будут призваны в армию в ноябре, с предложением перейти по ссылке на новый сайт, который позволит им присоединиться к бронетанковым войскам и служить вместе с друзьями и близкими", - пишет издание. По его информации, пилотный проект пока будет распространяться только на призывников боевых частей. Пять тысяч юношей-призывников смогут служить с друзьями только в танковых экипажах, а 3 тыс. девушек получат возможность пройти службу в боевых подразделениях вместе с подругами и друзьями во всех родах войск.

По законам Израиля все его граждане, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, по достижении 18 лет призываются на службу в армию. Срок службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин - 24 месяца. В случае прохождения службы в боевых частях ее срок для мужчин сокращается до 32 месяцев.