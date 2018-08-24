Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель
Советник президента Армении Теван Погосян опубликовал фото с церемонии встречи канцлера Германии Ангелы Меркель в президентской резиденции.
Как передает Арменпресс, Теван Погосян сопроводил снимок подписью:
«В президентской резиденции во главе с президентом Арменом Саркисяном мы принимаем Ангелу Меркель и сопровождающую ее делегацию».
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