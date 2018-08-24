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Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель

Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель

Советник президента  Армении Теван Погосян опубликовал фото с церемонии встречи канцлера  Германии Ангелы  Меркель в  президентской резиденции.

Как  передает Арменпресс, Теван Погосян сопроводил снимок подписью:

«В президентской резиденции во главе  с  президентом Арменом Саркисяном мы принимаем Ангелу Меркель и сопровождающую ее делегацию».




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