Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель

Советник президента Армении Теван Погосян опубликовал фото с церемонии встречи канцлера Германии Ангелы Меркель в президентской резиденции.

Как передает Арменпресс, Теван Погосян сопроводил снимок подписью:

«В президентской резиденции во главе с президентом Арменом Саркисяном мы принимаем Ангелу Меркель и сопровождающую ее делегацию».