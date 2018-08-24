Путин: Россия и Турция с другими странами серьезно продвинулись по урегулированию в Сирии

России и Турции вместе с другими заинтересованными странами удалось серьезно продвинуться по урегулированию сирийского кризиса. Как передает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Во встрече с турецкой стороны принимает участие также руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, с российской - главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Благодаря усилиям наших стран с привлечением других заинтересованных государств, в частности, имею в виду Иран, наше сотрудничество с ООН, с европейскими странами, с Соединенными Штатами - все-таки нам удалось серьезным образом продвинуться по урегулированию сирийского кризиса", - сказал Путин.