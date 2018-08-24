Известен слоган АРФД на выборах в Совет старейшин Еревана

Армянская революционная партия «Дашнакцутюн» выступит на выборах в Совет старейшин Еревана слоганом «Вместе – во имя Еревана».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Верховный орган АРФД.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября 2018г. предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 21 сентября.