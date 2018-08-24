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Известен слоган АРФД на выборах в Совет старейшин Еревана

Известен слоган АРФД на выборах в Совет старейшин Еревана

Армянская революционная  партия  «Дашнакцутюн» выступит на выборах в  Совет старейшин Еревана слоганом «Вместе – во имя  Еревана».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Верховный орган АРФД.

Выборы  в  Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября 2018г. предвыборная  кампания  начнется 10 сентября и завершится 21 сентября.




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