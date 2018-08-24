Фото: как взвесить всех обитателей Лондонского зоопарка

Более 19 тысяч обитателей Лондонского зоопарка прошли через ежегодную процедуру взвешивания и измерения ключевых параметров, передает Арменпресс.

Пингвины, обезьяны, гориллы, тигры, жирафы и сурикаты - это лишь немногие, кто прошел через традиционный ритуал.

Зоопарки по всему миру обмениваются этой информацией, чтобы в том числе сравнить данные об исчезающих видах животных.

Правда, не все животные с энтузиазмом отнеслись к этой процедуре, и некоторых приходилось загонять на весы, используя различные ухищрения.

Беличьи обезьянки очень заинтересовались весами, но прыгать в ведро, чтобы взвешиваться, не спешили.

"Мы должны знать основные параметры каждого обитателя зоопарка - вне зависимости от того, маленький он или большой, - сказал сотрудник зоопарка Марк Хаббен. - Это помогает нам быть уверенными в том, что все, о ком мы заботимся, здоровы, хорошо питаются и растут".

Вес и рост - ключевые показатели здоровья обитателей зоопарка, говорят его сотрудники.