Белла Хадид напомнила миру о забытых джинсах из 2000-х
16:23, 24 Август, 2018
Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках рекламной кампании популярного в 2000-х производителя джинсовой одежды True Religion. Как передает Арменпресс, об этом сообщает InStyle.
«Белла была не только вдохновением, но и неотъемлемой частью визуализации этой кампании, представляющей бренд следующему поколению поклонников True Religion», — поделились представители марки.
Фотосессия проходила в здании пустого склада и на заднем сидении автомобиля.
Белла Хадид заявила, что счастлива сниматься в этой рекламной кампании, так как «выросла с True Religion» и рада быть частью следующей главы в истории бренда.