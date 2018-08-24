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Белла Хадид напомнила миру о забытых джинсах из 2000-х

Белла Хадид напомнила миру о забытых джинсах из 2000-х

Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках рекламной кампании популярного в 2000-х производителя джинсовой одежды True Religion. Как передает Арменпресс, об этом сообщает InStyle.

«Белла была не только вдохновением, но и неотъемлемой частью визуализации этой кампании, представляющей бренд следующему поколению поклонников True Religion», — поделились представители марки.

Фотосессия проходила в здании пустого склада и на заднем сидении автомобиля.

Белла Хадид заявила, что счастлива сниматься в этой рекламной кампании, так как «выросла с True Religion» и рада быть частью следующей главы в истории бренда.

 

 




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