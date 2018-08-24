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Канцлер Германии Ангела Меркель посетила центр «Тумо»

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила центр «Тумо»

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила технологический центр «Тумо». Как передает «Арменпресс», ее сопровождал министр ОН Армении Араик Арутюнян.

Канцлер Германии Ангела Меркель побеседовала с детьми, ознакомилась с условиями и программами центра.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в пятницу, 24-го августа, с официальным визитом в Ереван. В ереванском международном аэропорту "Звартноц" ее встретила правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, где воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Ее сопровождали ВРИО мэра Еревана Камо Ареян и министр ИД Армении Зограб Мнацаканян.Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к вечному огню в Мемориале памяти жертв Геноцида армян.

В тот же день состоится встреча канцлера с главой правительства Армении, по итогам которой состоится пресс-конференция для СМИ.

Запланированы также встречи Меркель с президентом Армении Арменом Саркисяном и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.  Меркель прибыла в Ереван из Грузии. Дипломатические отношения между Арменией и Германией были установлены в январе 1992 года. С тех пор армянская сторона совершила 26 официальных визитов в Германию на уровне президента, премьер-министра и министра ИД. Визит канцлера Ангелы Меркель будет беспрецедентным за всю 26-летнюю историю отношений между Арменией и Германией, поскольку до сих пор в Армению приезжали такие высокопоставленные лица из Германии как президент, вице-канцлер и министр ИД.

С момента установления дипломатических отношений, между Арменией и Германией было подписано 45 соглашений в различных областях, составлено 4 протокола, 5 меморандумов.


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