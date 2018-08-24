Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Ереван

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в пятницу, 24-го августа, с официальным визитом в Ереван. В ереванском международном аэропорту "Звартноц" ее встретила правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, где воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Ее сопровождали ВРИО мэра Еревана Камо Ареян и министр ИД Армении Зограб Мнацаканян. Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к вечному огню в Мемориале памяти жертв Геноцида армян.

В тот же день состоится встреча канцлера с главой правительства Армении, по итогам которой состоится пресс-конференция для СМИ.



Запланированы также встречи Меркель с президентом Армении Арменом Саркисяном и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым. Меркель прибыла в Ереван из Грузии.

Дипломатические отношения между Арменией и Германией были установлены в январе 1992 года. С тех пор армянская сторона совершила 26 официальных визитов в Германию на уровне президента, премьер-министра и министра ИД. Визит канцлера Ангелы Меркель будет беспрецедентным за всю 26-летнюю историю отношений между Арменией и Германией, поскольку до сих пор в Армению приезжали такие высокопоставленные лица из Германии как президент, вице-канцлер и министр ИД.

С момента установления дипломатических отношений, между Арменией и Германией было подписано 45 соглашений в различных областях, составлено 4 протокола, 5 меморандумов.