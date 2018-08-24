Бывший муж принес почти тонну мелочи для уплаты алиментов

Житель Индонезии расплатился мелочью за миллионные долги по алиментам и огорчил бывшую жену. Об этом сообщило издание The Coconuts, передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Дуи Сусиларто (Dwi Susilarto) принес в религиозный суд Каранганджар около 12 мешков, в которых лежали 153 миллиона индонезийских рупий (примерно 713 тысяч рублей) мелкими монетами. Всего его ноша весила около 890 килограммов. Еще 25 миллионов он отдал купюрами. 52-летний мужчина доставил деньги в суд на тележке при помощи двух друзей.

Поступок Сусиларто едва не спровоцировал драку между ним и адвокатом его бывшей супруги, который отказался пересчитывать деньги. Однако защитник индонезийца Сутарто (Sutarto) отметил, что мужчина не хотел оскорбить бывшую жену. «У него не было плохих намерений: какую-то часть денег помогли собрать друзья, что-то он достал из своей свинки-копилки», — объяснил юрист.

Однако женщина не поверила в оправдания и заявила, что это оскорбительный намек на ее бедность. Тем не менее, она забрала деньги. Теперь сотрудникам суда предстоит пересчитать их.