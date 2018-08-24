Депутаты фракции «Елк» пустили в оборот законопроект о возмещении урона родственникам жертв 1-го марта

Депутаты фракции «Елк» Лена Назарян и Ален Симонян пустили в оборот законопроект о возмещении урона родственникам жертв 1-го марта. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook Лена Назарян.

«В феврале этого года в НС Армении состоялись слушания по делу 1-го марта, во время которых Никол Пашинян обязался разработать законодательный пакет о достойном возмещении урона родственникам жертв 1-го марта. Он не успел сделать это.

Сегодня я и Ален Симонян пустили в оборот законопроект о возмещении урона родственникам жертв 1-го марта. Размеры возмещения, порядок и условия решит правительство Армении. Цель законопроекта – восстановление справедливости, доверия к институтам власти, установление общественной солидарности»,- пишет она.