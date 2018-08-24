По раскрытым в первом полугодии преступлениям, государству нанесен ущерб в размере 19.2 млрд драмов

В управлении прокуратуры Армении по коррупции и экономическим преступлениям подведены итоги по делам за 2017 и 2018 годы, по которым государству был нанесен ущербм и состояние по восстановлению этого ущерба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Согласно сообщению, общий ущерб по указанным делам в первом полугодии в 2017 году составил 6.418.070.374 драмов, из коих восстановлено 4.964.448.287 драмов, причем, 2.800.000.000 из указанной суммы восстановлено только по 1 делу о неуплате налогов.

За тот же период 2018 года общий ущерб по указанным делам составил 19.263.712.425 драмов, из коих 3.608.730.955 драмов раскрыто в КГД, 3.180.510.112 драмов – в следственном управлении КГД, 7.056.230.606 драмов – в ОСС, а остальные 5.418.240.752 драмов – в СК Армении.

Из обнаруженных сумм по раскрытым в первом полугодии преступлениям уже восстановлено 2.512.749.268 драмов, около 6.922.245.802 драмов гарантировано будут восстановлены с применением судебно-процессуальных механизмов: наложенных ограничений на счета и имущество.

Только за май-июнь сего года обнаружено 42% из всех раскрытых в первом полугодии преступлений, на сумму в 8.019.019.462 драмов.