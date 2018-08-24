Спутники НАСА зафиксировали рекордное число пожаров на Земле

Рекордные площади лесов в Африке, Южной Америке, России, Канаде и в Юго-Восточной Азии оказались охвачены пожарами в августе этого года, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Годдарда, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Каждый год леса практически на каждом континенте Земли становятся жертвами массовых пожаров, вызванных как природными процессами, так и неосторожными и даже целенаправленными поступками людей.

В общей сложности, как показывает анализ данных, собранных VIIRS за прошлую неделю, на Земле сейчас существует свыше 30 тысяч очагов лесных и других пожаров.

Частота и масштабы пожаров, как ожидают эксперты НАСА, будут только расти в ближайшие годы, особенно в Австралии и в Северной Америке из-за того, что летние температуры постоянно растут, а уровень осадков постоянно падает из-за глобального потепления.