За курение в общественных местах – штраф в размере 50 тысяч драмов, за рекламу табачной продукции - 800 тысяч драмов: разрабатывается законопроект

Новым законопроектом предусматриваестя установить за курение в общественных местах штраф в размере 50 тысяч драмов, за рекламу табачной продукции - 800 тысяч драмов. Если закон о курении будет нарушен в учреждении, должностное лицо, ответственное за данную территорию, может быть оштрафовано на 200 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала замминистра здравоохранения Армении Лена Нанушян.

По ее словам, в этом направлении разрабатывается антитабачный законопроект, по которому курение запрещается в любых общественных местах и территориях.

С 2022 года войдет в силу закон о запрете курения в местах, где есть одна стена и крыша, в открытых кафе пока курить разрешено.