В Генуе снесут выстоявшие конструкции моста

Выстоявшие конструкции автомобильного моста, который обрушился 14 августа в Генуе, будут целиком снесены, объявил президент североитальянской области Лигурия Джованни Тоти, который возглавляет чрезвычайную администрацию по преодолению последствий этой трагедии, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.

"Мы снесем мост, это точно. В течение пяти рабочих дней компания Autostrade per l'Italia представит структуре по чрезвычайному управлению план или несколько планов по разрушению сооружения. Снесен будет весь мост целиком", — заявил Тоти.