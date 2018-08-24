ЕАЭС должен иметь и парламентский формат: Армен Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян сегодня, 24 августа, принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента РА.

Приветствуя гостя в парламенте Армении, А. Ашотян подчеркнул важность союзнических и братских отношений с РФ как в государственно-стратегическом смысле, так и в контексте вековых отношений между народами двух стран.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили армяно-российское парламентское сотрудничество.

Стороны отметили важность применения инструментария, способствующего стимулированию эффективного взаимодействия между соответствующими парламентскими органами.

А. Ашотян заявил о важной роли ЕАЭС и ОДКБ для Армении, отметив, что члены организаций должны приложить усилия для укрепления авторитета и эффективной деятельности.

Он также указал на важность создания в рамках ЕАЭС парламентского формата. А. Ашотян подчеркнул, что подобная парламентская площадка будет стимулировать взаимодействие между государствами-членами организации.