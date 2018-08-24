Порошенко объявил, что Украина разрывает связи с Российской империей и СССР

Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей, с Советским Союзом, заявил президент Украины Петр Порошенко,передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Главное, дорогие мои, - мы избрали собственный путь развития и не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны... Мы разрываем все оковы, которые связывают нас с Российской империей, с Советским Союзом", - сказал глава государства, выступая 24 августа на военном параде в центре Киева по случаю 27-летия независимости Украины.

Порошенко подчеркнул, что основная задача власти и нынешнего поколения - сделать независимость необратимой, превратить Украину в великую и сильную страну, "без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния".

"Украина должна опираться на собственные силы и жестко защищать свои национальные интересы. Мы должны укреплять независимость страны конкретными шагами... ", - подчеркнул президент.