Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Ереван. Как передает «Арменпресс», ее самолет только что приземлился в а/п «Звартноц». У трапа ее встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24-25 августа с официальным визитом посетит Армению. В рамках визита во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся двусторонние переговоры высокого уровня.Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции. В рамках визита канцлер Ангела Меркель встретится также с президентом Армении Арменом Саркисяном.Канцлер Германии посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.