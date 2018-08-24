Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют выявлению всего потенциала для двустороннего сотрудничества на благо улучшения благосостояния граждан двух стран и развития государств и пожелал братскому народу Украины мира и благосостояния.