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Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют выявлению всего потенциала для двустороннего сотрудничества на благо улучшения благосостояния граждан двух стран и развития государств и пожелал братскому народу Украины мира и благосостояния.


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