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Германия выделила Грузии €150 млн на строительство газохранилища

Германия выделила Грузии €150 млн на строительство газохранилища

Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выделил Грузии грант в €150 млн на строительство первого в стране газохранилища. Об этом сообщило в пятницу посольство ФРГ в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

Согласно его информации, KfW "выделил Грузии грант в €150 млн для строительства первого в Грузии газохранилища". В диппредставительстве отметили, что соглашение о выделении средств было подписано в пятницу на церемонии с участием делегации ФРГ и министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани.



 




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