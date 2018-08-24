Германия выделила Грузии €150 млн на строительство газохранилища

Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выделил Грузии грант в €150 млн на строительство первого в стране газохранилища. Об этом сообщило в пятницу посольство ФРГ в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно его информации, KfW "выделил Грузии грант в €150 млн для строительства первого в Грузии газохранилища". В диппредставительстве отметили, что соглашение о выделении средств было подписано в пятницу на церемонии с участием делегации ФРГ и министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани.





