Около 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники прошли по Киеву по случаю Дня независимости

Около 4,5 тыс. военных и представителей силовых структур, 250 единиц техники и авиация приняли участие в "Марше новой армии", который состоялся в пятницу в столице Украины по случаю 27-й годовщины независимости страны. Это самый крупный парад, проведенный в стране с 2009 года, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Киевляне и гости столицы в ходе самого масштабного за последние годы военного парада увидели сотни образцов новой и модернизированной военной техники. Гостями торжеств стали делегации из 18 стран - знаменные группы из Грузии, Латвии, Эстонии, Чехии, командование многонациональной военной бригады из Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрБриг), парадные расчеты США, Великобритании, Молдавии, Польши, Румынии, Канады.





