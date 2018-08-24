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Бако Саакян принял министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна

Бако Саакян принял министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна
Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра здравоохранения Республики Армения Арсена Торосяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Как сообщает пресс-служба президента НКР, на встрече, в которой принял участие министр здравоохранения Республики Арцах Араик Багирян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества соответствующих ведомств двух армянских государств в сфере здравоохранения.


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