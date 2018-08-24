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В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО

В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО

Об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения сообщил Пентагон. Имитатор, известный как MALD-X, разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму $34,8 млн, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В сообщении Пентагона говорится, что компания-разработчик успешно провела летные испытания ракеты 20 и 22 августа в Калифорнии.

Эти ракеты имитируют радиолокационные характеристики самолетов США и их союзников, чтобы вводить в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.

 

 




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