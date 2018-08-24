Военная полиция раскрыла хищение дизтоплива по подложным документам

В результате проведенной оперативной работы сотрудниками военной полиции МО Армении выяснилось, что с июня 2017 года по сей день на опорном пункте ВЧ/N МО Армении ответственные на приготовление пищи выписывали X литров дизтоплива, тогда как питание готовилось иным способом.

Как сообщили «Арменпресс» в военной полиции, за указанное время по подложным документам было расхищено 1.640 литров дизтоплива. Военная полиция готовит материалы по данному делу.