Военная полиция раскрыла хищение дизтоплива по подложным документам
В результате проведенной оперативной работы сотрудниками военной полиции МО Армении выяснилось, что с июня 2017 года по сей день на опорном пункте ВЧ/N МО Армении ответственные на приготовление пищи выписывали X литров дизтоплива, тогда как питание готовилось иным способом.Как сообщили «Арменпресс» в военной полиции, за указанное время по подложным документам было расхищено 1.640 литров дизтоплива. Военная полиция готовит материалы по данному делу.
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