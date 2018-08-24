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Компании, занимающиеся техосмотром автомобилей, частично восстановили нанесенный ущерб

Компании, занимающиеся техосмотром автомобилей, частично восстановили нанесенный ущерб

Следственный комитет Армении расследует 26 уголовных дел по фактам злоупотреблений, совершенных проводящими технический осмотр автомобилей компаниями. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. По сведениям, большая часть злоупотреблений касается подлога документов о проведении техосмотра (стоимостью от 3500 до 10500 драмов с автомобиля). По положению на 23 августа, ряд компаний выплатили 186.048.600 драмов в счет восстановления нанесенного ущерба.

Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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