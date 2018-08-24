Компании, занимающиеся техосмотром автомобилей, частично восстановили нанесенный ущерб

Следственный комитет Армении расследует 26 уголовных дел по фактам злоупотреблений, совершенных проводящими технический осмотр автомобилей компаниями. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. По сведениям, большая часть злоупотреблений касается подлога документов о проведении техосмотра (стоимостью от 3500 до 10500 драмов с автомобиля). По положению на 23 августа, ряд компаний выплатили 186.048.600 драмов в счет восстановления нанесенного ущерба.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.