Мусорная свалка в Нубарашене будет засыпана землей: жители Нубарашена встретились с и.о. мэра Еревана

Жители столичного района Нубарашен заявляют, что больше не в состоянии терпеть вонь от мусорной свалки.

Группа жителей района пришла в мэрию Еревана, чтобы лично высказать властям города свое мнение о происходящем. Жители с пониманием относятся к тому, что невозможно в одночасье закрыть свалку, однако требуют предпринять какие-то меры, чтобы не допустить «расползание» свалки в сторону домов. Они предложили хотя бы закрыть землей часть свалки, чтобы вони было меньше. Жители района напоминают, что не в первый раз заявляют о катастрофической ситуации по соседству с жилым районом, и все без толку. «Мусор подобрался к району. Люди в своих квартирах вдыхают зловоние. Одно дело видеть помойку, другое дело дома обедать и дышать запахом свалки», - рассказали жильцы.

Группу недовольных принял и.о. мэра Камо Ареян. Созданная 50 лет назад Нубарашенская мусорная свалка не соответствует ни одному критерию. Об этом заявил и.о. мэра Еревана Камо Ареян на встрече с жителями столичного района Нубарашен, пришедшими в муниципалитет, чтобы выразить возмущение по поводу ситуации с мусорной свалкой. Камо Ареян согласился со всеми перечисленными фактами, вызывающими недовольство нубарашенцев.

И.о. мэра сообщил, что между правительством Армении и ЕБРР заключена кредитная программа, в рамках которой по соседству с имеющейся свалкой будет создана новая, но уже соответствующая современным требованиям мусорная свалка. В скором времени будет объявлен конкурс.

Новая свалка будет ограждена забором, к ней будет подведено электрическое освещение, сооружен пункт приема, создана сторожевая служба, под территорией свалки будет создана дренажная система, чтобы сточные воды не задерживались и не заражали почву. Свалка расположится на территории в 28 га.

Жителям Нубарашена осталось подождать самую малость – программа стартует в течение одного года -двух лет. Старая свалка будет ликвидирована тогда же.

Пока же Камо Ареян предложил оператору чаще проводить работы по трамбовке мусора, и убирать его как можно дальше от жилого района, часть прикрыть землей. Идею создания мусорной свалки в другом районе города Ареян отклонил ввиду того, что у города нет такой возможности.