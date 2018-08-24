В Японии отменили более 300 авиарейсов из-за тайфуна "Симарон", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме этого, властям пришлось временно приостановить движение скоростных поездов "Синкансэн" между городами Осака и Хиросима.

Около 100 тыс. домохозяйств остались без электричества. Проливным дождем затопило улицы, а сильный ветер повредил некоторые крыши.

От ненастья пострадали 13 человек.

По данным метеорологов, "Симарон", затронувший западную часть Японии, включая остров Сикоку, ослаб до категории серьезного тропического шторма, в настоящий момент он находится над Японским морем. Шторм двигается в северном направлении со скоростью 45 км/ч. Порывы ветра достигают 90 км/ч.

Ожидается, что шторм принесет с собой сильный дождь и ветер в западные районы Японии на островах Хонсю и Хоккайдо.