Меркель: Германия не может отказываться от сотрудничества с РФ в вопросах снабжения газом

Германия не может сказать нет с РФ в вопросах снабжения газом и нефтью. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета, показанной в прямом эфире несколькими тбилисскими телеканалами, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Даже в эпоху холодной войны Европа и Россия, тогда СССР, имели тесное сотрудничество в энергонаправлении. Мы [Германия] не можем сказать нет сотрудничеству с Россией в направлении снабжения газом и нефтью", - сказала Меркель.

"Азербайджан, конечно, это та страна, откуда мы можем получать газ, но если говорить откровенно, нет возможности получать этот газ по той же цене, по которой получаем российский газ", - отметила она. "Европе, - добавила Мерокель, - получать газ из РФ дешевле, чем из других стран".



