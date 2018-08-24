В США зафиксировали более 500 случаев отравления салатом из McDonald's

Более 500 человек отравились салатом в сети ресторанов быстрого питания McDonald's в разных населенных пунктах США. Об этом в четверг сообщило Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами страны, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По состоянию на 23 августа 2018 года было зарегистрировано в общей сложности 507 лабораторно подтвержденных случаев заражения циклоспорозом у людей, которые употребляли салаты в ресторанах McDonald's. О заражениях сообщали из 15 штатов и города Нью-Йорк. Расследование продолжается, Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США проверяет информацию о способах доставки и поставщике салата ромен и моркови", - говорится в сообщении.

В середине июля McDonald's прекратил продажу салатов в примерно трех тысяч заведений после того, как 105 человек заразились циклоспорозом в ресторанах сети в штатах Иллинойс и Айова. Руководство McDonald's заявило, что сотрудничает с властями, расследующими случаи отравления, и намерено в ближайшее время сменить поставщика салатов.

McDonald's - американская корпорация, владеющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Она была основана в 1940 году в Сан-Бернардино (штат Калифорния). В настоящее время ее штаб-квартира базируется в Чикаго (штат Иллинойс). Компания владеет свыше 37 тыс. ресторанов в более чем 100 странах мира, включая Россию.





