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Температура воздуха в Армении 25-26-го августа повысится на 2-3 градуса

Температура воздуха в Армении 25-26-го августа повысится на 2-3 градуса
Температура воздуха в Армении 25-26-го августа повысится на 2-3 градуса. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

В Ереване в пятницу в дневные часы воздух прогреется до 32-34 градусов тепла, а в последующие четыре дня столбик термометра достигнет отметки в 34-36 градусов.

Такая же температура ожидается в Араратской и Армавирской областях, а также в предгорьях Вайоц Дзора.

При этом 24-го августа в Лори и Тавуше возможны слабые дожди, в отдельных местностях - туман. А 25-28 августа по всей республике прогнозируется погода без осадков.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. 


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