Температура воздуха в Армении 25-26-го августа повысится на 2-3 градуса
12:27, 24 Август, 2018
Температура воздуха в Армении 25-26-го августа повысится на 2-3 градуса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.
В Ереване в пятницу в дневные часы воздух прогреется до 32-34 градусов тепла, а в последующие четыре дня столбик термометра достигнет отметки в 34-36 градусов.
Такая же температура ожидается в Араратской и Армавирской областях, а также в предгорьях Вайоц Дзора.
При этом 24-го августа в Лори и Тавуше возможны слабые дожди, в отдельных местностях - туман. А 25-28 августа по всей республике прогнозируется погода без осадков.
Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду.