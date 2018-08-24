Меркель: Грузия нескоро станет членом НАТО

Германия поддерживает интеграцию Грузии в НАТО, но скорое вступление страны в альянс маловероятно. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами в Тбилиси, транслировавшейся в прямом эфире несколькими телеканалами, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Германия поддерживает процесс интеграции Грузии в НАТО, но хочу быть откровенной - на данном этапе ФРГ не может говорить о скором вступлении Грузии в альянс", - сказала она.

В то же время канцлер Германии призвала "продолжить процесс сближения Грузии с НАТО и шаг за шагом идти в этом направлении". По ее словам, "для интеграции Грузии в НАТО очень важна реализация пакета сотрудничества страны с альянсом, утвержденная на саммите НАТО". В этой связи Меркель отметила "активное участие Грузии в международной миротворческой операции в Афганистане".



