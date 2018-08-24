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1,5 млрд новых инвестиций в аэропорт Гюмри

1,5 млрд новых инвестиций в аэропорт Гюмри

ЗАО «Международные аэропорты Армения» намерено полностью реконструировать терминал аэропорта «Ширак» в Гюмри. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты Армения».

Как сообщает пресс-служба компании, площадь терминала составляет 22.000 кв. метров, он не ремонтировался с 1986 г. После реконструкции терминал будет полностью соответствовать международным стандартам и станет дополнительным стимулом для привлечения новых авиакомпаний.

Компания намерена инвестировать около 1,5 млрд драмов, на которые к 2020 г. будет полностью реконструировано 17.000 кв. метров территории.


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