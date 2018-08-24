Меркель: процесс интеграции Грузии в Евросоюз не завершится за пять лет

Германия активно поддерживает процесс интеграции Грузии в Евросоюз, но этот процесс не завершится за пять лет. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами в Тбилиси, транслировавшейся в прямом эфире несколькими телеканалами,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Германия будет продолжать поддерживать процесс интеграции Грузии в ЕС, это динамичный процесс, но в то же время не хочу давать поспешные обещания о том, что интеграция страны в ЕС скоро завершится. Этот процесс не завершится за пять лет", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о перспективах вступления Грузии в ЕС.





