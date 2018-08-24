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Бако Саакян принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна и члена Бюро АРФД Акопа Хачеряна

Бако Саакян принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна и члена Бюро АРФД Акопа Хачеряна
24 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна и члена Бюро АРФД Акопа Хачеряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
На встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики республики и региональных процессов.


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