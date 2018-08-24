Бако Саакян посетил село Атерк и провел рабочее совещание
11:40, 24 Август, 2018
23 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Атерк Мартакертского района и провел рабочее совещание по вопросам, касающимся существующих в общине проблем и ряда осуществляемых программ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент подчеркнул, что Атерк имеет большой потенциал для развития и его обустройство является одним из важных направлений социально-экономического развития Мартакертского района, дав соответствующие поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.
В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.