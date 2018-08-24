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Бако Саакян посетил село Атерк и провел рабочее совещание

Бако Саакян посетил село Атерк и провел рабочее совещание
23 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил село Атерк Мартакертского района и провел рабочее совещание по вопросам, касающимся существующих в общине проблем и ряда осуществляемых программ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент подчеркнул, что Атерк имеет большой потенциал для развития и его обустройство является одним из важных направлений социально-экономического развития Мартакертского района, дав соответствующие поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.
В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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