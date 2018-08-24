СМИ: ядовитое облако на западе Чили привело к отравлению более 100 человек

Массовое отравление людей произошло в коммунах Кинтеро и Пучункави на западе Чили, которые накрыло облако, предположительно, содержавшее твердые частицы серы. Как сообщила в четверг радиостанция Biobio, в больницы были доставлены более 100 человек с головокружением и тошнотой, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Облако желтого цвета, которое, "предположительно, содержало твердые частицы оксида серы" накрыло территорию Кинтеро и Пучункави, сообщил президент Чили Себастьян Пиньера. Он распорядился провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего, чтобы выяснить точные причины и источник массового отравления.

Губернатор региона Вальпараисо, где расположены пострадавшие коммуны, объявил в них "желтый" (высокий) уровень экологической тревоги. Там временно отменены занятия в учебных заведениях и закрыты детские сады в связи с тем, что большинство отравившихся - дети и подростки.

В Кинтеро это уже второй случай отравления за неделю. Во вторник там пришлось эвакуировать учащихся трех колледжей в связи с тем, что у 30 подростков появилось головокружение и тошнота.





