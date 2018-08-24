Произошедшие весной в Армении политические события однозначно отразились на развитии армяно-германских экономических отношений положительно. На фоне этого заявления Восточной комиссии немецкой экономики визит Ангелы Меркель послужит стимулом для развития армяно-германских экономических отношений.

Этот визит значим и в том отношении, что на недавней встрече в Брюсселе Никол Пашинян подчеркнул важность развития отношений Армении с ЕС, а также намекнул, что Армения нуждается в дополнительной поддержке.

Визиту Меркель предшествовал ряд встреч чиновников с обеих сторон, и надо полагать, что обсужденные на этих встречах вопросы будут в центре внимания во время ее визита.

В частности, на 2-сторонних встречах до визита Меркель обсуждались вопросы Соглашения Армения-ЕС, ратификации этого соглашения европейскими странами, вопросы облегчения визового режима с ЕС, сотрудничества в различных областях и пр.

На встрече министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна с госсекретарем МВД Германии Гельмутом Тайхманом последний представил намерения германской стороны о включении Армении в список безопасных стран. Это также станет стимулом для привлечения инвестиций в Армению, поскольку гарантии с армянской стороны станут более реальными.

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