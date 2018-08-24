Назначена комиссия для выяснения обстоятельств смерти «доставщика хлеба» Артура Саркисяна. Комиссия проведет судебно-медицинскую экспертизу для выяснения обстоятельств смерти «доставщика хлеба» Артура Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы СК Армении.



В июле 2016 года Артур Саркисян на собственном автомобиле, груженном продовольствием, прорвал полицейский кордон и смог проехать на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Еревана, удерживаемой вооруженной группой "Сасна црер".



В конце декабря 2016 года он был освобожден под подписку о невыезде, но в феврале 2017 года вновь взят под стражу из-за нарушения процедур, установленных для этой меры пресечения. После второго ареста Саркисян объявил многодневную голодовку, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшилось. 6-го марта 2017 года Артур Саркисян был освобожден под личную гарантию группы парламентариев, но скончался через несколько дней.

"В контексте информации Следственного комитета Армении об уголовном деле, касающемся обстоятельств смерти Артура Саркисяа («доставщика хлеба»), в которой, в частности, были процитированы некоторые данные из заключений судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках уголовного дела, а также с учетом большого общественного интереса к этому делу, считаем необходимым сообщить, что оно было принято в производство следователем Особой следственной службы СК Армении еще 30-го мая 2018 года", - отмечается в сообщении."С учетом того, что назначенные до этого в рамках уголовного дела судебно-медицинские экспертизы не раскрывали в полном объеме всех обстоятельств, имеющих существенное значение для предварительного следствия, 27-го июня 2018 года была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведет комиссия и результаты которой ожидается получить в середине сентября", - сообщили в пресс-службе.Следствие продолжается.