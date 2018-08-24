NY Post: убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении

Убийца основателя The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чэпмен останется в тюрьме. Как сообщила в четверг газета New York Post, такое решение приняла комиссия по условно-досрочному освобождению, отказавшая преступнику в удовлетворении его десятого прошения о помиловании, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Члены комиссии в составе Марка Копполы и Отиса Круза решили, что Чэпмен не может быть отпущен на свободу, так как он, по их мнению, все еще представляет опасность для общества, отмечает издание. Подать новую просьбу о помиловании 63-летний преступник сможет лишь в 2020 году.

Таким образом, Чэпмен продолжит отбывать свой пожизненный срок в тюрьме строгого режима Wende в штате Нью-Йорк.

Чэпмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка, недалеко от входа в здание под названием Dakota, где Леннон проживал в то время вместе с женой Йоко Оно.





