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Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины

Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с Днем независимости Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с национальным праздником – Днем независимости Украины. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Н. Пашинян отметил, что вековые связи двух народов являются крепкой основой для межгосударственного сотрудничества Армении и Украины.

Премьер подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений, реализации перспективных программ в экономической и гуманитарной сферах. Н. Пашинян также выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют выявлению всего потенциала для двустороннего сотрудничества на благо улучшения благосостояния граждан двух стран и развития государств.


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