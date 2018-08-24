Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал критику в свой адрес и рассказал, почему он не обращает внимания на критику. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на BBC, он сказал: «Не обращаю внимания на критику, поскольку сам знаю, сыграл ли я хорошо, или плохо. Я являюсь своим самым сильным критиком и не нуждаюсь в дополнительной порции. Я отлично знаю, что я даю команде, и что команда дает мне.

У нас новый тренер и мы пытаемся приспособиться к его игровой философии. Старт сезона получился сложным, поскольку мы встретились с такими соперниками, как «Манчестер Сити» и «Челси», хотя могли начать с более легких соперников. Уступили в обоих матчах, однако это футбол. Должны сохранить оптимистический настрой и продолжить усердно работать. Мы на правильном пути»,- приводит слова Мхитаряна BBC.

Напомним, что в третьем туре Премьер-лиги «Арсенал» уступил «Челси» в выездной игре со счетом 2:3, а 29-летний хавбек стал автором гола и результативной передачи. С учетом всех турниров Мхитарян провел 19 матчей в составе «Арсенала», став автором 4-х голов и 7-и ассистов.