Женщина впервые стала пилотом в воздушных силах самообороны Японии

Первая в истории японских воздушных сил самообороны страны женщина-пилот боевого истребителя была в пятницу приписана к военно-воздушной базе Нютабару в префектуре Миядзаки. Об этом сообщил телеканал Asahi, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я счастлива, что исполнилась мечта, за которой я следовала последние 7-8 лет", - цитирует телеканал 26-летнюю Мису Мацусиму, которая специализируется на пилотировании истребителя F-15. В 2014 году Мацусима, окончив национальную академию безопасности при министерстве обороны страны, вступила в ряды воздушных сил самообороны.