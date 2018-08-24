В Калифорнии загорелся завод Tesla

На предприятии по производству электромобилей Tesla в американском штате Калифорния произошел пожар. Об этом у себя в Twitter рассказал основатель компании Илон Маск, передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Я только что там был. Загорелся приготовленный для переработки картон, лежащий у ограждения с южной стороны. Огромное спасибо пожарной службе Фримонта за быструю реакцию! Никто не пострадал, ущерба заводу не нанесено», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар полностью потушен. Причина возгорания не называется.